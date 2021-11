Mainz

Baldauf warnt vor unkontrollierbarer Corona-Infektionslage

CDU-Fraktionschef Christian Baldauf hat vor einer „unkontrollierbaren Corona-Infektionslage“ in Schulen gewarnt. Die Lage sei „extrem besorgniserregend“, sagte er am Dienstag in Mainz. Es müsse alles dafür getan werden, um erneute Schulschließungen zu vermeiden. „Wir verstehen diesen Lockerungswahn nicht, der da im Moment um sich greift. Man muss einfach die Realität sehen.“