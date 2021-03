Mainz

Baldauf und Dreyer streiten über Unternehmens-Corona-Hilfen

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat den unter der Corona-Krise leidenden Unternehmen weitere Hilfe zugesagt. Mit einem je zur Hälfte von Bund und Ländern finanzierten Härtefonds werde sichergestellt, dass „Unternehmen, die betroffen sind, am Ende auch eine Entschädigung bekommen“, sagte Dreyer am Donnerstagabend in der SWR-Fernsehdebatte zur Landtagswahl.