Baldauf tippt auf 3:0-Sieg des FCK im Pokalhalbfinale

ARCHIV - Der rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Christian Baldauf spricht in Koblenz. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Der bekennende FCK-Fan und rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Christian Baldauf tippt auf einen 3:0-Sieg von Kaiserslautern im DFB-Pokal-Halbfinale am Dienstagabend gegen den 1. FC Saarbrücken. Baldauf selbst wird den Verein seines Herzens bei dem brisanten Derby im Saarbrücker Ludwigsparkstadion zwischen dem pfälzischen Zweitligisten und dem gastgebenden Drittligisten aus dem Saarland (20.45 Uhr/ARD und Sky) anfeuern, wie er am Dienstag in Mainz sagte.

Auch die Ministerpräsidentinnen des Saarlandes und von Rheinland-Pfalz, Anke Rehlinger und Malu Dreyer (beide SPD), beschäftigt das Duell der beiden Überraschungsteams in der diesjährigen DFB-Pokalrunde, sie schlossen sogar eine kulinarische Wette ab. Wenn der FCK gewinnt, wird Rehlinger einen Pfälzer Saumagen probieren, wie Dreyer kürzlich auf Instagram sagte. Bei einem Saarbrücker Sieg muss Dreyer eine saarländische Spezialität mit ihrer SPD-Kollegin essen, nach Rehlingers Aussage einen «echten saarländischen Schwenker».

