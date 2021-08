Mainz

Baldauf spricht von Fehleinschätzung bei Flutkatastrophe

Mit persönlichen Angriffen hat der Oppositionsführer im rheinland-pfälzischen Landtag, Christian Baldauf (CDU) der Landesregierung vorgeworfen, die Flutkatastrophe falsch eingeschätzt zu haben. Innenminister Roger Lewentz habe am Abend der Katastrophe den Einsatzstab in Bad Neuenahr-Ahrweiler „nach einem kurzen Besuch und Fototermin“ wieder verlassen. Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) habe noch am 14. Juli nachmittags erklärt, dass „kein Extremhochwasser droht“. Baldauf sagte dazu: „Was für eine fatale, was für eine folgenschwere Verkennung der Lage!“ Der CDU-Fraktionsvorsitzende wandte sich auch an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und warf ihr vor, bei einem von Fernsehkameras begleiteten Besuch vor Ort einem Betroffenen den Dialog verwehrt zu haben.