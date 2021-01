Mainz

Baldauf: Rheinland-pfälzische Wirtschaft an Spitze führen

Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Christian Baldauf, will die rheinland-pfälzische Wirtschaft an die Spitze der Bundesländer führen. „Ich möchte, dass wir zum Gründerland und zum Land von Reben, Rüben und Routern werden“, sagte Baldauf am Dienstag in Mainz bei der Vorstellung seines Expertenteams für Wirtschaft und Verkehr. Derzeit würden nur zwei Prozent der deutschen Start-up-Unternehmen in Rheinland-Pfalz gegründet. Die Ampel-Regierung habe es in den vergangenen fünf Jahren keinmal geschafft, stärker als der Bundestrend zu wachsen und sei 2019 sogar auf den letzten Platz gefallen.