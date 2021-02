Mainz/Berlin

Baldauf pocht auf Ausweitung von Corona-Tests in Altenheimen

Der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf hat eine schnelle Ausweitung der Corona-Tests in Alten- und Pflegeheimen angemahnt. „Es muss umgehend genügend Tests in den Heimen geben für Besucher, Personal und Bewohner“, sagte Baldauf dem „Tagesspiegel“ (Samstag). „Das muss Priorität haben.“ Der Vater des CDU-Politikers war vor kurzem in einem Pflegeheim nach einer Covid-19-Infektion gestorben.