Mainz

Baldauf mahnt Einigkeit der Union in K-Frage an

Der rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktionsvorsitze Christian Baldauf hat die Einigkeit seiner Partei in der Frage der Kanzlerkandidatur angemahnt. „Einen Sieg können CDU und CSU nur gemeinsam stemmen. Wir müssen dicht beieinander bleiben“, teilte Baldauf am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit. „Deshalb ist auch eine schnelle, einvernehmliche Lösung so wichtig. Wir dürfen nicht in einen Streit hineinlaufen. Weder innerhalb der CDU noch zwischen den Schwesterparteien.“