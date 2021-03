Mainz

Baldauf: „Landesregierung ist Dauergast bei Gericht“

Unmittelbar vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz hat CDU-Herausforderer Christian Baldauf der Landesregierung wiederholte Rechtsverstöße vorgeworfen. „Die Landesregierung ist ja Dauergast bei Gericht“, sagte Baldauf am Donnerstagabend in einer Fernsehdebatte der Spitzenkandidaten im SWR. Er hielt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) vor, bei Beförderungen in Ministerien „einen der größten Skandale überhaupt“ zugelassen zu haben. Und beim kommunalen Finanzausgleich habe sich die Landesregierung des Verfassungsbruchs schuldig gemacht.