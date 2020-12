Mainz

Baldauf: Landesregierung hat keinen klaren Kurs in Krise

Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf hat der Landesregierung einen Schlingerkurs in der Corona-Krise vorgeworfen. „Die Landesregierung handelt planlos“, sagte er am Dienstag im Landtag. Wieder einmal gebe es in dem Bundesland keine klaren Vorgaben und kein Konzept für den Umgang mit den Folgen der Pandemie. Von dem „Chaos“ besonders betroffen seien Schulen und Kindertagesstätten. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) warf er „Entscheidungsschwäche in der Schulpolitik“ vor.