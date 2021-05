Mainz

Baldauf kritisiert Pläne der Bundesregierung zum Klimaschutz

Der Vorsitzende der rheinland-pfälzischen CDU-Landtagsfraktion und Mitglied des Bundesvorstands, Christian Baldauf, hat die von der Bundesregierung geplante hälftige Beteiligung der Vermieter an der neuen CO2-Abgabe scharf kritisiert. „Für mich ist das ein nicht akzeptabler Eingriff in das Eigentumsrecht. Ich kann jeden verstehen, der dagegen den Klageweg beschreitet“, sagte Baldauf der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Die CDU erweist sich hier selber einen Bärendienst.“