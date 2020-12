Archivierter Artikel vom 29.04.2020, 16:00 Uhr

Mainz

Baldauf kritisiert Maßnahmen in Corona-Krise

Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf hat Maßnahmen der Landesregierung im Kampf gegen das Coronavirus kritisiert. Warum dürfe das Outletcenter in Zweibrücken öffnen, die Gastronomie aber nicht, fragte er am Mittwoch im Landtag in Mainz. Kinder dürften wieder in die Schulen, aber keine Gäste in die Hotels. Auch sei unklar, was unter den bis 31. August verbotenen Großveranstaltungen gemeint sei. „Das sind die falschen Signale“, kritisierte Baldauf. Er forderte einen kommunalen Stabilitätspakt und mehr Hilfen für die Wirtschaft. Bei der Wiedereröffnung der Schulen gebe es „praktische Ungereimtheiten“.