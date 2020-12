Archivierter Artikel vom 01.03.2020, 10:30 Uhr

Mainz

Baldauf kritisiert geplante Aussetzung der Schuldenbremse

Das CDU-Bundesvorstandsmitglied Christian Baldauf hat die Pläne von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) scharf kritisiert, die Schuldenbremse im Grundgesetz auszusetzen. „Die SPD tut so, als ob es unanständig wäre zu sparen“, sagte der CDU-Landtagsfraktionsvorsitzende und Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2021 im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Scholz plant die Schuldenbremse im Grundgesetz auszusetzen, damit der Bund die Altschulden klammer Kommunen übernehmen kann. Pirmasens und Kaiserslautern gehören zu den fünf höchstverschuldeten Städten in Deutschland.