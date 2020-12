Archivierter Artikel vom 24.08.2020, 06:30 Uhr

Mainz

Baldauf: Keine Eile bei Nominierung von Kanzlerkandidat

Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, Christian Baldauf, hält eine schnelle Entscheidung für einen Unions-Kanzlerkandidaten nicht für unbedingt notwendig. „Gegen den Vorschlag von Markus Söder, dies erst nach den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg am 14. März 2021 zu entscheiden, spricht ja nichts“, sagte Baldauf im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Keiner der Kandidaten hat mir bisher die Frage beantwortet, wie er die nächsten zehn Jahre nach der Ära Angela Merkel dieses Land nach vorne bringen will.“