Frankenthal

Baldauf gibt Briefwahlpapiere ab: „Kämpfen um jede Stimme“

Wenige Tage vor der Landtagswahl hat sich der CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf bei der Abgabe seiner Briefwahlunterlagen kämpferisch gezeigt. „Es ist in Rheinland-Pfalz ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir sind weiter zuversichtlich, stärkste Kraft zu werden“, sagte er am Montagmorgen im pfälzischen Frankenthal. Zu Umfragen, denen zufolge die Landesregierung weiterhin eine Mehrheit habe, sagte Baldauf, Umfragen seien Momentaufnahmen. „Wir kämpfen um jede Stimme und wollen am Ende vorne liegen.“ Rheinland-Pfalz wählt an diesem Sonntag (14. März) einen neuen Landtag.