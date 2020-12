Baldauf für Prämien bei Dienstjubiläen von Ehrenamtlichen

Archivierter Artikel vom 17.07.2020, 13:00 Uhr

Der CDU-Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl 2021, Christian Baldauf, hat sich für Prämien für Ehrenamtliche etwa bei der Feuerwehr ausgesprochen. Diese Prämien sollten bei Dienstjubiläen gezahlt werden, sagte Baldauf am Freitag. „Ehrenamt macht man nicht des Geldes wegen.“ Das wisse er und werde sich nicht ändern.

Prämien, eine Ausweitung von Aufwandsentschädigungen auf einen größeren Personenkreis oder auch Rahmenverträge mit großen Versicherern für günstigere Tarife für einzelne könnten aber dazu beitragen, das Ehrenamt zu stärken, gerade auch in der Blaulichtfamilie. Die bildet nach Baldaufs Angaben einen Schwerpunkt seiner Sommertour, die am Montag (20. Juli) in Frankenthal beginnt.

Dort wird Baldauf unter anderem auch Pfleger treffen. Sie benötigten mehr Unterstützung. Der einmalige Pflegebonus reiche nicht. „Wir brauchen da eine bessere finanzielle Ausstattung“, sagte Baldauf. Das Land Rheinland-Pfalz hatte sich im Mai dafür entschieden, den 1000-Euro-Pflegebonus des Bundes für die in der Coronakrise stark belasteten Beschäftigte in der Altenpflege um bis zu 500 Euro aufzustocken.