Archivierter Artikel vom 13.03.2020, 11:10 Uhr

Mainz

Baldauf fordert Schließung von Kitas und Schulen

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf hat am Freitag die Schließung aller Kitas und Schulen in Rheinland-Pfalz gefordert. Aus präventiven und prophylaktischen Gründen müsse das Land jetzt dem Beispiel des Saarlands und von Bayern folgen, sagte der Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl 2021 am Freitag in Mainz. In einem nächsten Schritt müsse es dann einen Notfallplan für berufstätige Eltern geben, deren Kinder dann nicht mehr betreut werden.