Archivierter Artikel vom 01.05.2020, 14:00 Uhr

Mainz

Baldauf fordert Landesregierung zu Hygieneplänen auf

Der rheinland-pfälzische Oppositionsführer Christian Baldauf hat die Landesregierung aufgefordert, verbindliche Hygienepläne für alle Bereiche des öffentlichen Lebens aufzustellen. So könnte Planungssicherheit für den Neustart in Gastronomie und anderen Branchen hergestellt werden, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Mit präzisen Regeln für Abstand, Maskentragen und Hygienevorkehrungen könnte es Mittelständlern ermöglicht werden, ihre Betriebe wieder hochzufahren.