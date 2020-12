Archivierter Artikel vom 05.08.2020, 13:20 Uhr

Mainz

Baldauf fordert Klarheit zu fehlenden Lehrern

CDU-Fraktionschef Christian Baldauf hat die Landesregierung aufgefordert, die Zahl der coronabedingt fehlenden Lehrkräfte zu benennen. Es müsse „zügig geklärt werden, wie viele Lehrerinnen und Lehrer nach den Sommerferien tatsächlich aufgrund einer attestierten Vorerkrankung nicht in der Schule eingesetzt werden können“, verlangte Baldauf am Mittwoch. Nur so könne der vorgesehene Präsenzunterricht tatsächlich geplant werden.