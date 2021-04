Mainz

Baldauf fordert externen Sachverstand für Impfkampagne

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag, Christian Baldauf, hat bei der Impfkampagne gegen die Corona-Pandemie mehr externen Sachverstand gefordert. „Gemeinsam mit externem Sachverstand müssen wir schnellstmöglich klären, wie wir zu Verfügung stehenden Impfstoff in die Fläche bringen – vom Pharmaunternehmen, auf den Lkw, in den Arm und das auf dem kürzesten Weg“, teilte Baldauf am Samstag mit. In den Wochen nach Ostern sollten 15 Millionen Impfdosen geliefert werden, so viele wie in den ersten drei Monaten des Jahres zusammen.