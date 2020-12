Archivierter Artikel vom 20.11.2020, 17:40 Uhr

Mainz

Baldauf fordert erneut Entlassung von Höfken und Griese

CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf hat in der Affäre um rechtswidrige Beförderungen im Umweltministerium erneut die Entlassung von Ministerin Ulrike Höfken und Staatssekretär Thomas Griese gefordert – diesmal in einem Brief an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Die beiden Grünen-Politiker Höfken (65) und Griese (64) hatten am Donnerstag angekündigt, mit dem Ende der Legislaturperiode ihre Ämter aufzugeben. „Damit machen sie klar, dass sie für die jahrelangen Rechtsbrüche bei Beförderungen im Umweltministerium keinerlei Verantwortung übernehmen wollen“, kritisierte Baldauf am Freitag in Mainz. Einen Misstrauensantrag im Parlament will die CDU-Fraktion bislang aber nicht stellen.