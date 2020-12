Archivierter Artikel vom 16.10.2020, 14:40 Uhr

Mainz

Baldauf fordert: „Beherbergungsverbot sofort einstampfen“

Der Spitzenkandidat der CDU Rheinland-Pfalz für die Landtagswahl, Christian Baldauf, hat ein schnelles Ende des umstrittenen Beherbergungsverbots gefordert. „Das Beherbergungsverbot muss sofort eingestampft werden. Es war von Anbeginn an nicht zielführend, sondern hat nur dazu geführt, die Bürgerinnen und Bürger weiter zu verunsichern“, sagte Baldauf, der auch Mitglied des CDU-Bundesvorstands ist, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Zudem sei dieses Signal für die ohnehin schwer gebeutelte Tourismusbranche verheerend. „Bereits erfolgte Buchungen werden reihenweise storniert. Der immaterielle und materielle Schaden ist enorm.“ „Wir brauchen bei diesem Thema auch keine Wiedervorlage nach den Ferien. Das führt nur zu einem Damokles-Effekt, mit einem Schwert, das weiter über allen Beteiligten schwebt und zusätzlich Vertrauen in die Gesamtheit der notwendigen Corona-Regelungen erschüttert“, sagte Baldauf, der auch die CDU-Landtagsfraktion anführt.