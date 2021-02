Mainz

Baldauf bezeichnet Bildungspolitik als wahlentscheidend

Bei der Wahlentscheidung in Rheinland-Pfalz steht die Situation von Kitas und Schulen nach Einschätzung des CDU-Spitzenkandidaten Christian Baldauf an erster Stelle. Der Herausforderer von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte am Dienstag in Mainz, „dass wir fest davon überzeugt sind, dass die Bildungsfragen diese Landtagswahl entscheiden werden“.