Archivierter Artikel vom 26.10.2020, 16:30 Uhr

Mainz

Baldauf: Alternativen für CDU-Parteitag prüfen

Der CDU-Spitzenkandidat für die rheinland-pfälzische Landtagswahl, Christian Baldauf, hat sich hinter die Entscheidung der CDU-Bundesspitze zur Verschiebung des Wahlparteitags ins kommende Jahr gestellt. „Nichts ist im Moment wichtiger als die Gesundheit“, sagte er am Montag. „Klar ist auch, dass wir als CDU Rheinland-Pfalz zu Beginn des Jahres ganz stark in die letzte Wahlkampfphase treten. Daher wünschen wir uns natürlich, dass die CDU so bald als möglich mit einem neuen Vorsitzenden aufgestellt ist, der uns dann in dieser herausfordernden Zeit nach Kräften unterstützen kann.“ Es sei deshalb gut, dass auch die Alternative eines digitalen Parteitages geplant und eine Briefwahl geprüft werde, auch wenn dies aufwendig sei.