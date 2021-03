Mainz

Bald sollen zehn Prozent der Rheinland-Pfälzer geimpft sein

In Rheinland-Pfalz sollen bis Ende kommender Woche voraussichtlich fast zehn Prozent der rund 4,1 Millionen Bürger gegen das Coronavirus geimpft sein. Etwa 88 500 Schutzimpfungen seien in der Woche geplant, davon 83 000 in den Impfzentren – 71 000 Erst- und 12 000 Zweitimpfungen“, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Mainz mit. Darunter seien auch etwa 20 000 Menschen über 80 Jahre. In Einrichtungen der Behindertenhilfe sollen 4500 Spritzen gesetzt werden, dazu kommen etwa 1000 in der zweiten Runde in den Altenheimen.