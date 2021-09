Mainz/Saarbrücken

Bahnverkehr nach Streikende wieder gestartet

Mainz (dpa/lrs). Der fünftägige Streik der Lokführergewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn ist beendet. Das sagte ein Bahn-Sprecher nach dem Ende des Arbeitskampfes in der Nacht zum Dienstag. Die Bahn erwartet im Laufe des Tages in Rheinland-Pfalz und im Saarland wieder einen weitgehend normalen Betrieb für Pendler und Bahnreisende. Der Bahnverkehr sei am frühen Dienstagmorgen planmäßig angelaufen, vereinzelt könne es allerdings noch zu Ausfällen kommen, so der Bahn-Sprecher. Kunden wird empfohlen, sich vor Fahrtantritt über die Website, die App oder telefonisch informieren, ob ihr Zug wie geplant fährt.