Mainz/Saarbrücken

Streik

Bahnverkehr nach Streik wieder angelaufen

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn (DB) geht am Hauptbahnhof zu einem Zug. Foto: Sven Hoppe/dpa

Nach dem bundesweiten Streik der Lokführergewerkschaft GDL hat die Bahn in Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Mittwoch ihren regulären Betrieb wieder aufgenommen. Das bestätigte eine Unternehmenssprecherin am Morgen. Demnach endete der Streik wie von der Gewerkschaft geplant um 2.00 Uhr. Eine Bahnsprecherin hatte am Dienstag angekündigt, dass es nach Ende des Ausstands noch zu einzelnen Verspätungen und Ausfällen kommen könne. Fahrgästen werde empfohlen, sich vor Fahrtantritt über die jeweiligen Verbindungen zu informieren.