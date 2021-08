Mainz/Frankfurt/Main

Bahnverkehr läuft reibungslos: Aber volle Züge

Nach dem Lokführerstreik müssen sich Fahrgäste auch in Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland an diesem Wochenende auf volle Züge einstellen. Wegen des Streiks hätten viele Fahrgäste ihre Reise auf dieses Wochenende verschoben, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Samstag. Zudem seien noch in zwölf Bundesländern Sommerferien. „Wir rechnen damit, dass dieses Wochenende eines der reisestärksten in diesem Jahr wird.“