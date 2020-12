Mainz

Bahnrad-Olympiasiegerin Welte neue LSB-Vizepräsidentin

Bahnrad-Olympiasiegerin Miriam Welte ist bei der digitalen Mitgliederversammlung des Landessportbundes Rheinland-Pfalz in ihrem Amt als neue Vizepräsidentin Leistungssport bestätigt worden. Die 34-Jährige, die den Posten zum 31. Oktober zunächst kommissarisch übernommen hatte, erhielt am Freitagabend 93,4 Prozent der Stimmen. Die Polizeikommissarin, die ihre erfolgreiche Laufbahn im September 2019 beendet hatte, will sich vor allem für die Verbesserung der Strukturen an den Leistungsstützpunkten und der Bezahlung von Trainern einsetzen. Ziel sei es, „dass wir wettbewerbsfähig bleiben bzw. wieder werden“, sagte Welte.