Mainz

Bahnhöfe und Züge: Verstärkt gereinigt und desinfiziert

Nach und nach füllen sich Züge und Bahnhöfe in Rheinland-Pfalz wieder. Wegen des Corona-Virus wird dort in diesen Wochen intensiv gereinigt und desinfiziert. Mit vielen weiteren kleinen Maßnahmen gehen die Deutsche Bahn und andere Eisenbahnunternehmen gegen die Infektionsgefahr vor. So öffnen Zugtüren beim Halten automatisch, damit Fahrgäste nicht die Druckknöpfe zum Ein- und Aussteigen betätigen müssen. Am Mainzer Hauptbahnhof stehen die großen Eingangstüren permanent offen, um für ständigen Luftaustausch zu sorgen. Desinfektionsmittel steht in dem Gebäude bereit, bald sogar in einem drei Meter hohen Tank.