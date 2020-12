Archivierter Artikel vom 03.05.2020, 08:50 Uhr

Bahn: Züge in Rheinland-Pfalz kommen etwas pünktlicher

Die Züge der Deutschen Bahn in Rheinland-Pfalz sind wieder etwas pünktlicher geworden. 93,5 Prozent aller Züge kamen im Jahr 2019 gemäß Fahrplan oder nur mit leichter Verspätung an, wie die Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion im Bundestag mitteilte. 2018 waren es noch 92,7 Prozent gewesen. Deutschlandweit zählte die Bahn 75,9 Prozent aller Züge als pünktlich. In der Statistik der Bahn gelten demnach die Züge als pünktlich, die unter einer Verspätung von sechs Minuten bleiben.