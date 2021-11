Bahn zu Reparatur-Verzögerung zwischen Karlsruhe und Wörth

Wörth am Rhein (dpa/lsw) – Dass die Reparaturarbeiten auf der Strecke zwischen Karlsruhe und Wörth am Rhein deutlich länger als geplant dauern, hat die Deutsche Bahn mit verzögerten Lieferungen von Baumaterial und der Komplexität der Arbeiten begründet. „Einige Bauschritte können nur nacheinander durchgeführt werden“, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zudem seien etwa bestellte Schienen noch nicht geliefert worden.