Archivierter Artikel vom 11.08.2020, 15:40 Uhr

Mainz

Bahn testet Schutzmaßnahmen zur Reduzierung von Schienenlärm

Zur Reduzierung von lästigem Schienenlärm testet die Deutsche Bahn in Rheinland-Pfalz neue Schutzmaßnahmen. Auf einem Streckenabschnitt von 140 Metern Länge sollen probeweise sogenannte Schienenstegdämpfer verbaut werden, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Es gehe unter anderem um die Reduzierung von störendem Kurvenquietschen. Der Einbau sei bei nächtlichen Gleisarbeiten Mitte September bei Wachenheim an der Weinstraße geplant.