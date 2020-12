Mainz/Heidelberg

Bahn richtet Zugverbindung für Pendler wieder ein

Die Deutsche Bahn richtet nach Protesten von Pendlern ab 7. Januar wieder eine morgendliche Verbindung von Stuttgart über Heidelberg und Mainz nach Wiesbaden ein. Das bestätigte eine Bahnsprecherin am Dienstag in Mainz. Der Zug startet um 6.26 Uhr in Stuttgart und erreicht Wiesbaden um 8.33 Uhr.