Mainz/Saarbrücken

Bahn reaktiviert stillgelegte Strecken

Die Deutsche Bahn (DB) will in den kommenden Jahren jeweils eine stillgelegte Strecke in Rheinland-Pfalz und im Saarland wieder in Betrieb nehmen. Auf einer von der DB veröffentlichten Liste ist zum einen die Strecke Ehrang-Igel, westlich von Trier gelegen, aufgeführt. Im Saarland handelt es sich den Angaben zufolge um die Verbindung zwischen Homburg (Saar) und Zweibrücken. Bundesweit stehen aktuell 20 Projekte auf der Liste. Ein Teil davon ist schon in Planung, an einigen Strecken wird gebaut. Weitere sollen folgen.