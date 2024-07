Plus Rheinland-Pfalz

Bahn investiert in Sicherheit: Warum viele Kontrolleure in Rheinland-Pfalz künftig Körperkameras tragen

Von Rolf Seydewitz

i Künftig werden die Kontrolleure in den Regionalzügen auch mit Kameras ausgestattet. Foto: Deutsche Bahn AG/Volker Emersleben

Die Deutsche Bahn bietet ihrem Personal im Regionalverkehr künftig das Tragen einer Bodycam an. Was die Gründe dafür sind und auf welchen Bahnstrecken sie in Rheinland-Pfalz zum Einsatz kommen.