Bahn: Einschränkungen am Bahnhof Cochem behoben

Eine Zugentgleisung hatte für Probleme am Bahnhof in Cochem gesorgt. Die Behinderungen sind nun behoben.

Cochem (dpa/lrs). Die Einschränkungen am Bahnhof Cochem an der Mosel nach einer Zugentgleisung sind behoben. Der Bahnverkehr verlaufe auf der Strecke bereits seit Samstag wieder nach Plan, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Dienstag. Derzeit verkehrten die Züge noch in etwas reduzierter Geschwindigkeit, der Bahnhof sei aber voll befahrbar. Vergangene Woche hatte ein entgleister Zug eine Weiche beschädigt, weshalb der Bahnhof vorübergehend nur eingleisig befahrbar gewesen war.