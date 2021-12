Saarbrücken/Lauterbach/Carling

„Baguette-Angel“ von Lauterbach kommt ins Museum

Die in der Pandemie berühmt gewordene „Baguette-Angel“ des Saarländers Hartmut Fey ist an das Historische Museum Saar in Saarbrücken übergeben worden. Die Angel sei ein Schlüsselobjekt für die Auswirkungen der noch immer andauernden Pandemie im Grenzgebiet und das Thema Grenzschließung, teilte das Museum am Freitag mit.