Landau

Baggerarm bleibt hängen: Brücke beschädigt, B10 gesperrt

Der Arm eines Baggers ist am Freitag an einer Brücke in Landau hängen geblieben – und hat das Bauwerk beschädigt. Die Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung Landau sei wegen Reinigungsarbeiten gesperrt, voraussichtlich noch bis 22.00 Uhr, teilte die Polizei am Freitagabend mit.