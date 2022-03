Oberstadtfeld

Vulkaneifel

Bagger stößt auf Fliegerbombe in Oberstadtfeld: Entschärfung

Ein Baggerfahrer ist am Mittwoch bei der Erschließung eines neuen Baugebietes in Oberstadtfeld (Landkreis Vulkaneifel) auf eine Fliegerbombe gestoßen. Nach dem Fund am Nachmittag sei entschieden worden, die Bombe noch am selben Tag zu entschärfen, teilte die Polizei am Abend mit. In einem Gefahrenradius von 300 Metern mussten die Anwohnerinnen und Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Es sei etwa die Hälfte der Einwohner von Oberstadtfeld betroffen gewesen, hieß es. Die Bundesstraße 257 wurde voll gesperrt. Gegen 19.20 Uhr sei die 125-Kilo-Bombe entschärft worden.