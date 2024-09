Lars Klingbeil (r), Parteivorsitzender der SPD, umarmt auf dem außerordentlichen Parteitag der SPD Rheinland-Pfalz den scheidenden rheinland-pfälzischen SPD-Chef Roger Lewentz. Dahinter sieht Sabine Bätzing-Lichtenthäler, SPD-Landtagsfraktionschefin Rheinland-Pfalz, zu. Die SPD regiert in Rheinland-Pfalz seit rund 33 Jahren. Nach dem Generationenwechsel an der Regierungsspitze ist jetzt der Parteivorsitz dran. (zu dpa: «Bätzing-Lichtenthäler will mehr SPD-Mitglieder gewinnen») Foto: Helmut Fricke/DPA