Mainz

Baerbock mobilisiert Anhänger bei Auftritt in Mainz

Sechs Tage vor der Bundestagswahl hat Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in Mainz um Stimmen für mehr Klimaschutz und einen „echten Aufbruch“ in der Politik geworben. In der Klimapolitik gebe es keinen Unterschied zwischen den Kanzlerkandidaten von CDU und SPD, Armin Laschet und Olaf Scholz, sagte sie am Montag bei einem Wahlkampfauftritt vor mehreren hundert Anhängern am Rheinufer. „Die nächste Bundesregierung darf beim Klimaschutz keine halben Sachen mehr machen“, sagte sie und sprach sich für einen schnelleren Ausstieg aus der Kohleenergie aus.