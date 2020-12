Archivierter Artikel vom 19.07.2020, 11:50 Uhr

Worms

Badeunfall im Rhein bei Worms: 23-Jähriger tot

Das Schwimmen im Rhein bei Worms hat ein 23-Jähriger mit seinem Leben bezahlt. Der junge Mann erlag nach Angaben der Polizei am frühen Sonntagmorgen seinen Verletzungen. Der Mann war am Samstag bei Worms-Rheindürkheim in dem Strom in Bedrängnis geraten. Zeugen hatten beobachtet, wie er mit den Armen wedelte und dann nach unten sank. Die Insassen eines vorbeifahrenden Sportboots konnten den Mann nach einigen Minuten aus dem Wasser ziehen.