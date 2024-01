Kaiserslautern

Badegäste gebissen? See-Fischbestand wird weiter untersucht

Bei rätselhaften Attacken in einem See in der Pfalz werden drei Badegäste verletzt – war es ein Hecht? Stadt, Aufsichtsbehörde und Sportfischer vereinbaren bei einem Treffen eine weitere Untersuchung.