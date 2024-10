Er gilt als einer der bedeutendsten Songwriter aller Zeiten. Vor 60 Jahren war er als Soldat in Rheinland-Pfalz. Sein damaliger Stationierungsort erinnert jetzt an ihn.

US-Schauspieler und Musiker Kris Kristofferson gestikuliert während einer Pressekonferenz in San Sebastian. (Archivfoto) (zu dpa: «Bad Kreuznach: Beileid zum Tod von US-Musiker Kristofferson») Foto: Juan Herrero/DPA

Bad Kreuznach (dpa) – Auch Bad Kreuznach trauert um Kris Kristofferson. Der US-Country-Sänger und Songwriter («Sunday Morning Coming Down») war im Alter von 88 Jahren am Samstag auf Hawaii gestorben. «Die Stadt Bad Kreuznach drückt ihr Beileid zum Tod aus und erinnert an seine Zeit in der Region», teilte die Kommune mit.

Kristofferson habe als Soldat einige Jahre in Bad Kreuznach verbracht, bevor er zu einer Ikone der Country-Musik wurde. «Wir sind stolz darauf, dass er einen Teil seines Lebens hier in unserer Stadt verbracht und sein musikalisches Erbe weltweit Menschen inspiriert hat», teilte eine Stadtsprecherin mit. Kristofferson gilt als einer der bedeutendsten Songwriter aller Zeiten.