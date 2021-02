Mainz

Baby nach Schütteln gestorben? Vater in Mainz vor Gericht

In einem Prozess um den Tod eines Babys hat der angeklagte Vater am Dienstag vor dem Mainzer Landgericht zum Auftakt bestritten, sein Kind geschüttelt zu haben. Genau das wirft die Staatsanwaltschaft dem 30-Jährigen aus dem rheinhessischen Essenheim vor, die Anklage lautet auf Totschlag. Der Mann soll seinen dreieinhalb Jahre alten Sohn im März 2019 in einer Stresssituation sekundenlang geschüttelt haben. Trotz intensivmedizinischer Behandlung starb der Säugling im Juni 2019. Ärzte hatte Einblutungen ins Gehirn festgestellt und ein Schütteltrauma vermutet.