Verkehr

Traben-Trarbach

B 53 an Mosel nach Hangrutsch nächste Woche einspurig frei

Nach dem Hangrutsch zwischen Traben-Trarbach und Enkirch an der Mosel soll die Bundesstraße 53 am Freitag kommender Woche einspurig wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) am Dienstag mit. Die Straße ist derzeit weiterhin voll gesperrt. Momentan würden Bäume und loses Wurzelwerk entfernt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Das werde sich je nach Wetterlage noch bis Anfang kommender Woche hinziehen. Anschließend soll laut LBM eine mobile Schutzeinrichtung aufgestellt werden, die den Hang vor einem erneuten Abrutschen sichert. Die weiteren abschließenden Arbeiten am Hang sollen ab dem 19. Februar starten.