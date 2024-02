Verkehr

Traben-Trarbach

B 53 an der Mosel nach Hangrutsch weiter gesperrt

Nach dem Hangrutsch zwischen Traben-Trarbach und Enkirch an der Mosel ist die Bundesstraße 53 weiter voll gesperrt. Die Arbeiten vor Ort sind gefährlich, weil der Boden mit Wasser vollgesogen ist, wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte. Es werde ein Konzept erarbeitet, um die Stelle zu sichern. Der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz machte am Montagvormittag keine Angaben dazu, wann die Straße wieder freigegeben werden kann.