Archivierter Artikel vom 27.08.2020, 12:40 Uhr

Saarbrücken

Auto-Zulassung kann in Corona-Zeiten Wochen dauern

Wer in Corona-Zeiten ein neues Auto anmelden will, muss auch im Saarland Geduld haben. Je nach Kreis und Stadt könne es bis zu vier Wochen dauern, bis man einen Termin bei der Zulassungsstelle bekomme, geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Ralf Georgi (Linke) hervor. Händler und Zulassungsdienste haben bei der An-, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen dagegen in der Regel kaum bis keine Wartezeiten.