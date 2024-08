Helfer stehen an einer Unfallstelle. Eine Mutter und ihre zwei Söhne sowie eine Seniorin sind bei dem Autounfall bei Lautertal (Vogelsbergkreis) schwer verletzt worden. (zu dpa: «Autoversicherungen werden für viele günstiger»)

Helfer stehen an einer Unfallstelle. Eine Mutter und ihre zwei Söhne sowie eine Seniorin sind bei dem Autounfall bei Lautertal (Vogelsbergkreis) schwer verletzt worden. (zu dpa: «Autoversicherungen werden für viele günstiger») Foto: K.-E. Croenlein/DPA

Saarbrücken/Berlin (dpa/lrs) – Bei der Neu-Bewertung der Unfallrisiken können vor allem die knapp 60 0000 Autofahrer in Sankt Wendel mit günstigeren Haftpflichtpolicen bei der Kfz-Versicherung rechnen. Das hat der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) errechnet. Für Sankt Wendel gilt künftig die Regionalklasse vier, eine Verbesserung.

Für die anderen sieben Zulassungsbezirke im Saarland ändern sich die Regionalklassen bei der Haftpflichtversicherung dagegen nicht. Die größten Unfallrisiken haben demnach Autofahrer in Saarbrücken und Völklingen, wo die Regionalklasse neun gilt. Die Regionalklassen sind für die Berechnung der Versicherungsprämien wichtig, entscheidend ist dabei immer der Wohnort und nicht die Zulassungsstelle.

Bundesweit die meisten Schäden in Offenbach

Bundesweit das schadenträchtigste Pflaster ist die Stadt Offenbach vor Berlin. Hier kracht es besonders häufig, und es sind überdurchschnittlich hohe Schäden zu regulieren. «In beiden Städten liegen die Schäden fast 40 Prozent über dem Schnitt», sagt die GDV-Vize-Hauptgeschäftsführerin Anja Käfer-Rohrbach. In der Folge müssen Offenbacher Autos in der höchsten Regionalklasse zwölf versichert werden.

Die Haftpflichtversicherung für Autos ist gesetzlich vorgeschrieben und deckt Schäden ab, die der Autobesitzer mit seinem Fahrzeug bei anderen verursacht. Nicht gedeckt sind Schäden am eigenen Auto. Wer auch diese versichern will, muss eine Kaskoversicherung wählen – mit teilweiser oder kompletter Abdeckung.

Bei den Kaskoversicherungen im Saarland erhöht sich für Autofahrer in Neunkirchen die Regionalklasse sowohl bei der Teilkasko- als auch bei der Vollkaskoversicherung. Erstmals eigene Regionalklassen wurden für Sankt-Ingbert berechnet, bei der Teilkaskoversicherung verbesserte sich die Klasse auf die Stufe vier. Auf die höchste und damit eine teurere Regionalklasse kommt Sankt Wendel (10 von 16).

Exakte Auswirkungen noch unklar

Bei der Vollkaskoversicherung, eingeteilt in neun Regionalklassen, schneiden gleich vier Bezirke im Saarland am besten ab: Jeweils Klasse vier gilt auch künftig in Saarlouis, Saar-Pfalz-Kreis, Sankt Ingbert und Völklingen. Die Regionalklasse sechs, die höchste landesweit, haben Merzig/Wadern und Saarbrücken.

Die exakten Auswirkungen der neuen Einteilungen auf die Versicherungsprämien stehen nicht fest, da diese auch noch von zahlreichen anderen Faktoren beeinflusst werden. Die Regionalstatistik des GDV ist zudem für die Versicherungsunternehmen unverbindlich. Sie kann ab sofort für Neuverträge und für bestehende Verträge ab dem nächsten Versicherungsjahr angewendet werden.