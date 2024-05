Illingen

Neunkirchen

Autos stoßen frontal zusammen: vier Schwerverletzte

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa

Vier Menschen sind beim Zusammenstoß von zwei Autos im Landkreis Neunkirchen schwer verletzt worden, darunter zwei Kinder. Ein 48 Jahre alter Fahrer war am Samstag mit seinem Wagen bei Illingen aus zunächst unklaren Gründen von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Wie die Polizei mitteilte, stieß er dort frontal mit dem Auto einer 24-Jährigen zusammen. Beide Fahrer sowie die Kinder des Unfallverursachers im Alter von fünf und zwölf Jahren kamen in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge wurden den Angaben zufolge komplett zerstört. Die Straße war zur Unfallaufnahme etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Gegen den 48-jährigen Fahrer wurde ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.